Влад Лисовец объяснил, почему шуба уродует россиянокИзвестный стилист Влад Лисовец последние несколько лет регулярно выступает против верхней одежды из натурального меха.
Влад Лисовец объяснил, почему шуба уродует россиянок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АН
Аня Нейл
Ага, на тонкий пуховичок "в облипку" свободное пальто хорошо только совсем юным девочкам с 38 размером одежды🤦🏼♀️
Ответить
3 д.
Vien Kh
Сам то он на кого стал похож? Самокритика у него в полной отключке. Натуральная шуба не продувается зимними ветрами и в то же время в транспорте в ней не жарко. Животных жалко, не спорю. Но тогда всем нужно стать ещё и вегетарианцами. Для полноты картины. А пальто на осень и весну самое то.
Ответить
3 д.
Свежие комментарии