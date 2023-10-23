Влад Лисовец объяснил, почему шуба уродует россиянок

Vien Kh

Сам то он на кого стал похож? Самокритика у него в полной отключке. Натуральная шуба не продувается зимними ветрами и в то же время в транспорте в ней не жарко. Животных жалко, не спорю. Но тогда всем нужно стать ещё и вегетарианцами. Для полноты картины. А пальто на осень и весну самое то.