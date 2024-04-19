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Удары по аэропорту Днепра: Уничтожены истребители, подразделения ВСУ и ракеты РСЗО HIMARS

Удары по аэропорту Днепра: Уничтожены истребители, подразделения ВСУ и ракеты РСЗО HIMARS

Российские войска нанесли серию ударов по территории аэропорта Днепр, который в настоящее время контролируется Вооруженными силами Украины.

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