«Полночь с дьяволом» (2024): вызов демона в прямом эфире телешоу

Ради чего только не пойдешь, дабы сохранить рейтинги. *** Обычный выпуск "Пусть говорят", но что-то пошло не так Ведущий ночного телешоу, чья популярность летит под откос, решает удивить зрителей на Хэллоуин и приглашает на программу девочку, в которую якобы вселился демон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)