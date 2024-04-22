«Полночь с дьяволом» (2024): вызов демона в прямом эфире телешоу

Ради чего только не пойдешь, дабы сохранить рейтинги. *** Обычный выпуск "Пусть говорят", но что-то пошло не так Ведущий ночного телешоу, чья популярность летит под откос, решает удивить зрителей на Хэллоуин и приглашает на программу девочку, в которую якобы вселился демон.