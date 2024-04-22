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«Полночь с дьяволом» (2024): вызов демона в прямом эфире телешоу

«Полночь с дьяволом» (2024): вызов демона в прямом эфире телешоу

Ради чего только не пойдешь, дабы сохранить рейтинги. *** Обычный выпуск "Пусть говорят", но что-то пошло не так Ведущий ночного телешоу, чья популярность летит под откос, решает удивить зрителей на Хэллоуин и приглашает на программу девочку, в которую якобы вселился демон.

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