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Один из районов Волгограда останется 4 декабря без света

Один из районов Волгограда останется 4 декабря без света

Часть жителей Дзержинского района Волгограда останется без света 4 декабря с 10:00 до 11:00. По данным АО «ВМЭС», это будет плановое отключение света, не связанное ни с какими «авариями» на сетях, как например, вчера, 3 декабря, в поселке Ангарском.

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