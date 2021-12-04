Один из районов Волгограда останется 4 декабря без света

Часть жителей Дзержинского района Волгограда останется без света 4 декабря с 10:00 до 11:00. По данным АО «ВМЭС», это будет плановое отключение света, не связанное ни с какими «авариями» на сетях, как например, вчера, 3 декабря, в поселке Ангарском.