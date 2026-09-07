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Прогнозы политологов: чем грозит исключение Барашкова самой партии и ее электорату

Прогнозы политологов: чем грозит исключение Барашкова самой партии и ее электорату

Создатель системы «Кузнечик», предназначенной для связи и управления беспилотниками в условиях РЭБ, Александр Барашков исключён из списка кандидатов партии в 51-м одномандатном округе Краснодара.

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