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Циципас о победе над Медведевым: «Одно из моих лучших выступлений на турнире»

Чемпион Монте-Карло пятая ракетка мира Стефанос Циципас, на «Ролан Гаррос» повторивший свой лучший шлемовый результат, поделился впечатлениями от матча против Даниила Медведева (6:3, 7:6, 7:5).

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