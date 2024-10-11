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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1000 запись акта о рождении.

1000 запись акта о рождении.

В преддверии самого светлого и тёплого праздника Дня матери в отделе загса Бобруйского горисполкома прошла торжественная регистрация рождения ребёнка, появившегося на свет 27 сентября 2024 года в городе Бобруйске в семье Круковских Артёма Васильевича и Марины Михайловны.

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