1000 запись акта о рождении.

В преддверии самого светлого и тёплого праздника Дня матери в отделе загса Бобруйского горисполкома прошла торжественная регистрация рождения ребёнка, появившегося на свет 27 сентября 2024 года в городе Бобруйске в семье Круковских Артёма Васильевича и Марины Михайловны.
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