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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торп о мировом рекорде Пань Чжаньлэ: «Важно не только время, но и его прогресс. Можно ли скинуть 0,4 секунды в 19 лет? Да»

Слова пятикратного олимпийского чемпиона из Австралии передает корреспондент Sports Наталья Марьянчик.

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