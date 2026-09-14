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Газета.ру

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Продюсер Рудченко заявил, что Рома Зверь обматерил зрителей из-за срыва

Продюсер Рудченко заявил, что Рома Зверь обматерил зрителей из-за срыва

Продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.Ru» поделился, что солист группы «Звери» Рома Зверь обматерил зрителей на концерте в Москве из-за психологического срыва.

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