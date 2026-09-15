М. Г. Прайват реконстракшн отреставрирует Павловский дворец к 2027

Компания "М. Г. Прайват реконстракшн" выиграла тендер на капитальный ремонт Павловского дворца. Проект включает реставрацию фасадов и крыш, окончание работ к октябрю 2027 года.
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