Гимнастка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля снялись вместе с детьми

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала в Instagram редкое фото с подросшими детьми. 39-летняя Ляйсан Утяшева и ее 45-летний супруг, комик Павел Воля, снялись с сыном Робертом и дочерью Софией в лифте.
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