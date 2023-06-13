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Минобороны опубликовало видео, подтверждающее, что военные РФ затрофеили на Запорожском направлении танки Leopard и БМП Bradley

Минобороны опубликовало видео, подтверждающее, что военные РФ затрофеили на Запорожском направлении танки Leopard и БМП Bradley

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видеозапись, которая подтверждает, что военнослужащие РФ затрофеили на Запорожском направлении немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradle.

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