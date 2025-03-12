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ЕКАД планируют реконструировать и сделать платным

ЕКАД планируют реконструировать и сделать платным

Правительство Свердловской области объявило о начале приема заявок на конкурс о заключении концессионного соглашения о финансировании, реконструкции и эксплуатации Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).

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