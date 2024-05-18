У бывшего вице-губернатора Косилова суд арестовал имущество на 49 млн рублей

Продолжается процесс по иску пострадавшей в ДТП студентки.Бывший "политический" вице-губернатор правительства Петра Сумина, Андрей Косилов продолжает судиться с семьей Вяткиных, в которой дочь Анастасия стала инвалидом после ДТП с участием экс-чиновника.