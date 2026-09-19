Military expert: our troops have occupied the southern outskirts of Orekhov and are moving north

Russian units from the "Dnepr" group of forces occupied the southern outskirts of the town of Orekhov in the Zaporozhye region and continue to move north along the Konka River.
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