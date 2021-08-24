СССР-Россия

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АФГАНИСТАН. После катастрофы

АФГАНИСТАН. После катастрофы

Доброго времени суток. После того, что случилось в Афганистане, я написал серию коротких заметок для портала "ForPost".

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Дмитрий Бакланов
И точно так же боялись СССР - а не будут ли Советы экспортировать диктатуру пролетариата? А Сталин выполол троцкистов из власти! Для созидания нужны созидатели-строители, для революции - революционеры-разрушители.
Ночной кошмар
"... Ни американские ведомства, ни американские СМИ не могут являться ни мерилом прозорливости (особенно на фоне произошедших событий), ни тем более мерилом какой-либо правдивости..." Думаю, эти слова Павла Кухмирова можно применить и к нему самому.
Ночной кошмар
https://www.yaplakal.com/forum3/topic2314810.html

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