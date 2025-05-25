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В Петербурге хулиганы обстреливали прохожих из окна: есть задержанные

В Петербурге хулиганы обстреливали прохожих из окна: есть задержанные

Предположительно, стрельбу устроили экс-заключенные.В Калининском районе Санкт-Петербурга пятеро молодых людей обстреливали прохожих из окна многоэтажного дома.

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