Четыре военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов в Жамбылской области

В министерстве обороны не исключает умышленный поджог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе брифинга министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил о гибели военнослужащих в результате ЧП в Жамбылской области: сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы 1981 года рождения, ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич 1981 года рождения, служащий военизированной охраны Далибаев Оразбек Дайрабекович 1969 года рождения, военный прокурорВ министерстве обороны не исключает умышленный поджог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».