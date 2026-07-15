С Русью кольцом обрученный: в Ярославле открыли памятник спецкору «Советской культуры» Юрию Бычкову

В начале июля в Ярославле — столице «Золотого кольца», недалеко от набережной Волги, был установлен памятник Юрию Александровичу Бычкову — автору маршрута и самого термина «Золотое кольцо» — журналисту, писателю, искусствоведу, спецкору газеты «Советская культура».