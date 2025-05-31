Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома в честь его ухода из DOGE

REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп подарил американскому миллиардеру Илону Маску золотой ключ от Белого дома в честь завершения 130-дневного срока на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE) 30 мая.
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