13-летняя Норт Уэст появилась на публике вместе с отцом и Бьянкой Цензори

13‑летняя Норт Уэст стала звездой семейной прогулки по Лос‑Анджелесу — кадры опубликовал Hello!. Во время шоппинга с отцом Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори девочка продемонстрировала эффектный образ.