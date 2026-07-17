13-летняя Норт Уэст появилась на публике вместе с отцом и Бьянкой Цензори

13‑летняя Норт Уэст стала звездой семейной прогулки по Лос‑Анджелесу — кадры опубликовал Hello!. Во время шоппинга с отцом Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори девочка продемонстрировала эффектный образ.
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