Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тихая война

Тихая война

Атаки хакеров на российские информсистемы сравнимы с «блицкригом» Валерий Панов Журнал «Военная мысль» МО РФ опубликовал статью, в которой, раскрывая возможный сценарий нападения на Россию, указывает, что в комплексном ударе некоего иностранного государства (читай: НАТО) одной из главных целей будет информационная инфраструктура.

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Комментарии
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Betahon
Победа будет за нами и на этом фронте!
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19 час.
ИП
Игорь Петров
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13 час.

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