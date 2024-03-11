Тихая война

Атаки хакеров на российские информсистемы сравнимы с «блицкригом» Валерий Панов Журнал «Военная мысль» МО РФ опубликовал статью, в которой, раскрывая возможный сценарий нападения на Россию, указывает, что в комплексном ударе некоего иностранного государства (читай: НАТО) одной из главных целей будет информационная инфраструктура.