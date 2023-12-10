Всю правду и мифы о Корее узнали жители Вышнего Волочка

В Вышневолоцком краеведческом музее прошло интересное событие. Вышневолочанан с «правдами и мифами о Корее» во время своей авторской лекции ознакомил российский учёный-кореевед Константин Асмолов, который по праву считается одним из наиболее известных русскоязычных корееведов.
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