Кирби: Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по РФ

Киев заверил США в том, что понимает все указания по ограничениям на удары по территории РФ. Об этом 3 июня сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
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