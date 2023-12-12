Смоленские правоохранители задержали предпринимателя

Смоленский предприниматель торговал аксессуарами под известным мировым брендом, не имея разрешения. Ущерб оценили в миллион рублей В Смоленске полицейские задержали предпринимателя, который без соответствующего разрешения торговал аксессуарами под известным мировым брендом.