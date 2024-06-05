Министр транспорта сообщил о паузе в вопросе реконструкции ж/д вокзала в Барнауле

По словам Антона Воронова, оба здания ж/д комплекса обязательно приведут в порядок Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле не начнется в ближайшем будущем, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
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