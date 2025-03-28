Мощнейший ход Белоусова. 300 новейших БПЛА за ночь - впервые в истории. Полыхает третьи сутки. В Харькове ликвидированы особо важные "шишки"

Жёсткая бомбардировка украинских тылов - плотным огнём уничтожались важнейшие военные объекты, заводы и предприятия, ПВД и целые стоянки техники, командные пункты, генеральские штабы прямо во время совещаний с командующими фронтами.
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