Фарм «Питтсбурга» подписал вратаря «Рязани-ВДВ» Павленко. Он провел 7 матчей за Казахстан на ЧМ-2025 при 88,1% сэйвов

Соглашение 23-летнего игрока с «Уилкс-Бэрри» (АХЛ-контракт) рассчитано на один сезон. В сезоне-2024/25 Павленко выступал за «Рязань-ВДВ» в Olimpbet ВХЛ – 7 матчей, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,81.
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