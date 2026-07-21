"Safeguard Our Homeland": FCC Moves To Ban Foreign Military-Grade Drone Imports A little more than a week after we exposed military-grade interceptor drones being openly marketed on Facebook as dual-use technology by a Hong Kong-based company, FCC Chairman Brendan Carr announced a proposal to prohibit the importation and sale of foreign-produced military-grade drones in the U.
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