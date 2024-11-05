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Путин рассказал, когда Курскую область зачистят от украинских бойцов

Путин рассказал, когда Курскую область зачистят от украинских бойцов

Президент отметил, что для волонтеров будет много работы в приграничном регионе, когда оттуда выбьют противника Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Курскую область зачистят от ВСУ, пишет "Парламентская газета".

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