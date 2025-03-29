«Рубин» вставит палки в колеса «Зениту», «Ахмат» даст пощечину «Спартаку»? Анонс тура РПЛ

Вчера стартовал 22-й тур РПЛ, который открыл матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» (1:5). Интересно будет понаблюдать, проиграет ли «Зенит» «Рубину» у себя дома, как весной того года, и отдалится ли еще дальше от чемпионства.