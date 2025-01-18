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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» уступил «Ак Барсу» (2:5), перебросав соперника 46:18. Билялов отразил 44 броска

Команда тренера Леонида Тамбиева уступила со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. При этом дальневосточники перебросали соперника со счетом 46:18.

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