В Книгу рекордов Гиннесса внесли выращенную в Британии тыкву весом 1,3 тонны

Житель города Лимингтон в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил тыкву весом 1295,8 килограмма и окружностью 6 метров, назвал ее Багирой и установил новый мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.