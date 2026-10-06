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Газета.ру

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В Книгу рекордов Гиннесса внесли выращенную в Британии тыкву весом 1,3 тонны

В Книгу рекордов Гиннесса внесли выращенную в Британии тыкву весом 1,3 тонны

Житель города Лимингтон в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил тыкву весом 1295,8 килограмма и окружностью 6 метров, назвал ее Багирой и установил новый мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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