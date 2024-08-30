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Игра в классику: какие кинопремьеры станут самыми заметными в сентябре

Игра в классику: какие кинопремьеры станут самыми заметными в сентябре

Сентябрь богат на киновстречи с легендарными артистами и режиссерами. Свой новый фильм «Легенда» представит вечный любимец публики Джеки Чан, в картине «Сидони в Японии» блистает обладательница наград крупнейших мировых фестивалей Изабель Юппер, король кошмаров Тим Бертон покажет третий фильм о призраке-экзорцисте «Битлджус Битлджус» с целым созвездием прекрасных актеров.

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