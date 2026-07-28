Трюкач Пашинян готовит для торгов с Москвой ручную оппозицию?

В кулуарах офиса премьер-министра Армении Никола Пашиняна зреет очередной политический маневр. Власть, судя по всему, решила провести «зачистку» поля: неугодных оппозиционеров планируют либо отправить за решетку, либо выдворить из страны, а на их место поставить «карманных» политиков, которые будут имитировать демократическую дискуссию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии