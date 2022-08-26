Срыв проекта «Васильковая гавань» негативно отразится на всей Орловской области

Проект создания комфортной городской среды «Васильковая гавань» в Новосиле под угрозой срыва. Сегодня, 25 августа, на совещании в администрации области с главами муниципальных образований обсудили, как в регионе исполняются планы по благоустройству.
Проект создания комфортной городской среды «Васильковая гавань» в Новосиле под угрозой срыва. Сегодня, 25 августа, на совещании в администрации области с главами муниципальных образований обсудили, как в регионе исполняются планы по благоустройству.
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