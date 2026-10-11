Oil Rises After MidEast Attacks Spread And Escalate, Stoking Supply Fears Summary Several more tankers attacked in Strait Of Hormuz IRGC claims it has complete control over the Strait of Hormuz The Houthis have carried out yet another attack on Riyadh's international airport IEA urges more diesel releases as global market tightens President Trump said that Russia and Ukraine have agreed to an “energy ceasefire” effective immediately.
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