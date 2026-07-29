Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Русских в Эстонии предложили "поджарить". Ксенофобная реклама подняла шум

Русских в Эстонии предложили "поджарить". Ксенофобная реклама подняла шум

Эстонский бренд Rannarootsi запустил рекламу барбекю, но русскоязычные жители без труда распознали скрытый смысл, пишет Ouest-France.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
А, пошли языцкие шутки? Игра слов, слов игра? Легко так шутить с небитой рожей, позабымшы, что ихнюю державищщу харчком накрыть можно. Значит, &quot;sibul&quot;? А при той же транскрипции - британьскую транслитерацию, и получаем - &quot;sea bull&quot;. Занятно... А почему мы до сих пор этих тормозов никак не окстили? Например, - &quot;рыыйба&quot;? Ну, или там &quot;киилькко&quot;...
Ответить
1 м.