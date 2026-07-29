Русских в Эстонии предложили "поджарить". Ксенофобная реклама подняла шум

Виктор Луговой

А, пошли языцкие шутки? Игра слов, слов игра? Легко так шутить с небитой рожей, позабымшы, что ихнюю державищщу харчком накрыть можно. Значит, "sibul"? А при той же транскрипции - британьскую транслитерацию, и получаем - "sea bull". Занятно... А почему мы до сих пор этих тормозов никак не окстили? Например, - "рыыйба"? Ну, или там "киилькко"...