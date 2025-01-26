Mazda CX-5 нового поколения станет гибридом: подробности о новой модели

Ранее мы уже делились некоторыми подробностями о японском кроссовере нового поколения, а теперь стало известно, что автомобиль получит гибридную систему на базе 4-цилиндрового атмосферного бензинового двигателя: ее уже запатентовала японская ….
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