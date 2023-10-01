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SciTechDaily: найденные в пирамиде Сахура кладовые изменят египтологию

SciTechDaily: найденные в пирамиде Сахура кладовые изменят египтологию

Ученые из Вюрцбургского университета обнаружили в пирамиде Сахура восемь кладовых. Открытие позволит лучше понять устройство остальных пирамид, поскольку усыпальница Сахура служила образцом строительства для фараонов V династии.

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