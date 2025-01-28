Анна Ван Денски: Как «зеленая революция» в Европе связана с хаосом в Африке?

Как «зеленая революция» в Европе связана с хаосом в Африке? Почему ресурсы, такие как колтан, становятся предметом международных споров и конфликтов? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.