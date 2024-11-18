Штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти с 2025 года

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в России могут вырасти с 1 января 2025 года. Соответствующее поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесло правительство, сообщает газета «Ведомости».
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