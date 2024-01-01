Следователи расследуют несчастный случай на котельной в Борзе

По факту получения травм работником котельной в Борзе, следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
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