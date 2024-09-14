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Добрый Мир

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Защитить Калининград любой ценой. Корабли ВМФ РФ «расчехляют пушки»: формат СВО будет резко изменен?

Защитить Калининград любой ценой. Корабли ВМФ РФ «расчехляют пушки»: формат СВО будет резко изменен?

Автор: Михаил Щипанов 2,5K прочтений Сегодня Российский посол в США Анатолий Антонов, специалист в области стратегических вооружений, назвал угрозу применения против целей в глубине российской территории натовских крылатых и баллистических ракет «шагом к третьей мировой войне».

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