Защитить Калининград любой ценой. Корабли ВМФ РФ «расчехляют пушки»: формат СВО будет резко изменен?

Автор: Михаил Щипанов 2,5K прочтений Сегодня Российский посол в США Анатолий Антонов, специалист в области стратегических вооружений, назвал угрозу применения против целей в глубине российской территории натовских крылатых и баллистических ракет «шагом к третьей мировой войне».
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