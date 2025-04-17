Театр «У Никитских ворот» представит премьеру по роману Хемингуэя

В театре «У Никитских ворот» пройдут премьерные показы спектакля «По ком звонит колокол». Показы постановки по роману Эрнеста Хемингуэя пройдут 17, 18 и 27 апреля, а также 14 и 28 мая на Новой сцене театра, передает пресс-служба учреждения.