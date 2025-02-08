Westinghouse «облизывается» на новые энергоблоки Хмельницкой АЭС – хочет поставлять им ядерное топливо

Американская компания Westinghouse официально подтвердила готовность и намерение полностью обеспечить ядерным топливом, изготовленным по американской технологии, новые энергоблоки No3 и No4 Хмельницкой АЭС на Украине, сообщает Reuters.
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