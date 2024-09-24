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Тульские новости

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В Тульской области ушел из жизни Александр Чуков

В Тульской области ушел из жизни Александр Чуков

На 69-м году жизни скончался академик РАРАН, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почётный работник промышленности вооружений, Почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии, Почётный машиностроитель, доктор технических наук, профессор, директор Института высокоточных систем им.

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