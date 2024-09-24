В Тульской области ушел из жизни Александр Чуков

На 69-м году жизни скончался академик РАРАН, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почётный работник промышленности вооружений, Почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии, Почётный машиностроитель, доктор технических наук, профессор, директор Института высокоточных систем им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии