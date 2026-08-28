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Газета.ру

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Полиция задержала москвича, который за 90 тыс руб поджег три ж/д шкафа

Полиция задержала москвича, который за 90 тыс руб поджег три ж/д шкафа

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщило, что молодой человек поджег три шкафа на железной дороге в Москве по указанию неизвестного из мессенджера и был задержан.

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