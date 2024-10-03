Врач Волкова: после 40 лет рекомендуется отказаться от ультрапереработанной пищи

Она содержит большое количество добавок и сахаров Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не советуют иметь в рационе ультрапереработанную пищу, поскольку она содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.