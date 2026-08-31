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Мое ЛИАНОЗОВО

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В Лианозово будущих первокурсников и семьи героев поздравили с Днем знаний

В преддверии нового учебного года атмосфера радости и тепла царила во дворе дома на улице Псковской. Здесь прошел яркий праздник, организованный специально для семей с детьми, чтобы подарить им позитивный настрой перед 1 сентября.

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